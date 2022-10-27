Сараевский район, Рязанская область, , 10:24 — REGNUM Новый свиноводческий комплекс открыт 26 октября в Сараевском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Свиноферма Наталия Николаева © ИА REGNUM

Инвестиции в проект составили 1,3 млрд рублей, создано 36 рабочих мест. Свиноводческий товарный комплекс откорма рассчитан на 32 400 голов единовременного содержания. Это позволит ежегодно производить до девяти тысяч тонн продукции в год.

По словам инвестора, рязанское предприятие стало самым высокотехнологичным свиноводческим комплексом в России, в котором учтён весь опыт, накопленный холдингом за 18 лет предыдущей работы в отрасли, в том числе в вопросах биобезопасности и экологичности технологий.

Планируется, что на проектную мощность комплекс выйдет в первой половине 2023 года.