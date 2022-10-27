Вашингтон, 27 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Республиканцы в случае победы на грядущих в ноябре выборах в Конгресс спровоцируют такой же хаос в экономике США, какой спровоцировала бывший британский премьер-министр Лиз Трасс в Великобритании, заявил американский президент Джо Байден, сообщает 26 октября The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

«Вы читали о том, что недавно произошло в Англии, и последний премьер-министр хотела снизить налоги для сверхбогатых — это вызвало экономический хаос в стране», — подчеркнул Байден.

По словам американского президента, республиканцы, если они получат большинство в палате представителей, хотят продлить действие налоговых льгот бывшего президента Дональда Трампа. Посыл Байдена за две недели до промежуточных выборов заключается в том, что инфляция ухудшится, если республиканцы возьмут верх над Конгрессом, и это предупреждение он уже делал на нескольких мероприятиях.

«Ну, это то, что они сделали в прошлый раз, и они хотят сделать это снова. И они хотят сделать это снижение налогов постоянным — эти $2 трлн», — сказал Байден.

Трасс подала в отставку на прошлой неделе после того, как ее политика спровоцировала дальнейшие экономические потрясения в Великобритании, в которой наблюдается обострение рецессии и повышение стоимости жизни. Ее экономический план включал снижение налогов, что привело к снижению стоимости британского фунта и увеличению стоимости ипотечных кредитов в стране.