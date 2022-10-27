Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 27 октября сообщается на сайте лиги.

Илья Сорокин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сорокин отразил 41 бросок и впервые в текущем сезоне сыграл «на ноль» в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0). Всего его на счету 11 «сухих» игр в НХЛ.

Читайте также: Вратарь «Айлендерс» Сорокин сыграл «на ноль» в матче НХЛ с «Рейнджерс»

Второй звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Нюджент-Хопкинс, который забросил победную шайбу в матче против «Сент-Луиса» (3:1).

Третьей звездой дня стал российский защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, который забросил шайбу и отдал результативную передачу в игре с «Анахаймом» (4:2). Для него этот гол стал первым в текущем сезоне.

Читайте также: Голы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» победить «Анахайм»