Ейск, Краснодарский край, , 10:23 — REGNUM Из Ейской центральной районной больницы выписали всех жильцов дома, пострадавшего в результате крушения военного самолёта Су-34 на улице Коммунистической. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 27 октября.

В больнице Admoblkaluga.ru

В других лечебных учреждениях Кубани продолжают лечение шесть человек, в том числе двое детей. Состояние одного ребёнка остаётся тяжёлым. В перинатальном центре Краснодара продолжает получать лечение одна беременная пациентка.

Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья ещё одного жильца пострадавшего дома.