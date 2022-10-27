Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM Судебные приставы нашли свердловчанина и его дочь, которых объявляли в федеральный розыск. Об этом журналистам сообщили в УФССП по Свердловской области.

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Оказалось, что отец в течение двух лет прятал трёхлетнего ребёнка от матери, с которой девочка должна была проживать по решению суда. Мужчина забрал ребёнка после развода и не позволял ему видеться с матерью. Приставы установили, что мужчина официально не работал, а его дочь не посещала детский сад и не проходила плановые обследования.

Девочку и её отца нашли в Екатеринбурге. Ребёнка вернули матери.