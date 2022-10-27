Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Сети появились первые отзывы критиков на кинокомикс «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», который выйдет в США в широкий прокат США 11 ноября 2022 года. Об этом 27 октября сообщает портал Collider.

Постер х/ф «Чёрная пантера», реж. Райан Куглер, США, 2018

Авторы издания Стив Вайнтрауб и Перри Немирофф высоко оценили новую картину студии Marvel. «Это фантастическое продолжение и отличный фильм. Я знал, что это будет эмоционально, и так оно и было», — написал Вайнтрауб на своей странице в соцсети. Отмечается, что журналисты других изданий, посетившие предварительный показ, также назвали фильм качественным, отметив, что он хорошо справляется с трагической ситуацией, в которую попала франшиза из-за смерти актёра Чедвика Боузмана.

Напомним, снял картину «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» режиссёр Райан Куглер, который в 2018 году выпустил на экраны кинокомикс «Чёрная пантера». В проекте сиквела участвуют Летиша Райт, Мартин Фримен, Лупита Нионго, Данай Гурира и другие известные голливудские актёры.