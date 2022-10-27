Москва, , 10:20 — REGNUM В РФ «навес» предложения на рынке жилья скоро прорвется, как лавина, и снесет цены на недвижимость вниз, если в экономике не случится чего-то кардинально позитивного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о продолжающемся падении в РФ цен на жилье.

Аренда JesusManuel1

«Предложение жилья в аренду будет расти, — сказал Головченко. — Причин несколько. Во-первых, сейчас крайне сложно продать квартиру без большого дисконта, и собственники выводят квартиры в аренду. Во-вторых, много людей купили квартиру с целью (как они считали) спасения денег в период начала СВО и сейчас также сдают эти квартиры. А кроме того, конечно, сказался и бум покупок на фоне низких ставок по ипотеке в 2020–2021 годах. Многие инвесторы брали квартиры в ипотеку, рассчитывая на дальнейший рост цен на квартиры и на арендный поток. И не забываем о тех жителях РФ, которые выехали за границу и тоже сдают свои квартиры. При таком огромного росте предложения мы видим, как обвалился спрос».

Вообще, как полагает Головченко, в отношении недвижимости можно сделать очень негативный прогноз.

«Сейчас рынок продаж, как первичный, так и вторичный, почти встали. И нет причин для увеличения продаж. А значит, «навес» предложения скоро прорвется, как лавина. И снесет цены на недвижимость вниз, если в российской экономике не случится чего-то кардинально позитивного», — подытожил Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов России количество предложений арендных квартир выросло на 50-100% за месяц.

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