Уфа, , 10:20 — REGNUM Международный центр профессионального образования намерены создать в Уфе. Об этом 27 октября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на заседании ассоциации застройщиков региона.

В калужском колледже Пресс-служба правительства Калужской области

Он сообщил, что центр планируется создать на базе бизнес-наследия IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Сообщается, что на этой площадке будут внедрены новые технологии подготовки кадров, обмена практиками в системе профессионального образования. В настоящее время специалисты прорабатывают финансовую модель этого центра на основе механизма инфраструктурного займа.

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