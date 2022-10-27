Уфа, 27 октября 2022, 10:20 — REGNUM Международный центр профессионального образования намерены создать в Уфе. Об этом 27 октября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на заседании ассоциации застройщиков региона.
Он сообщил, что центр планируется создать на базе бизнес-наследия IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
Сообщается, что на этой площадке будут внедрены новые технологии подготовки кадров, обмена практиками в системе профессионального образования. В настоящее время специалисты прорабатывают финансовую модель этого центра на основе механизма инфраструктурного займа.
Читайте также: В Башкирии в колледжах создадут спецгруппы для слабослышащих граждан