В Уфе могут создать международный центр профессионального образования
Уфа, 27 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Международный центр профессионального образования намерены создать в Уфе. Об этом 27 октября сообщил премьер-министр правительства БашкирииАндрей Назаров на заседании ассоциации застройщиков региона.
Пресс-служба правительства Калужской области
В калужском колледже
Он сообщил, что центр планируется создать на базе бизнес-наследия IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
Сообщается, что на этой площадке будут внедрены новые технологии подготовки кадров, обмена практиками в системе профессионального образования. В настоящее время специалисты прорабатывают финансовую модель этого центра на основе механизма инфраструктурного займа.
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