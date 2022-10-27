Москва, , 10:19 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 27 октября.

Следственный комитет Sledcom.ru

Тело убитого ребёнка с множественными колото-резаными ранениями и черепно-мозговой травмой было обнаружено 25 октября на хуторе Тереховском Усть-Донецкого района. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (п.«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Руководителю донского управления СК России Аслану Хуаде поручено представить доклад о проводимых следственных действиях.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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