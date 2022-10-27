Новосибирск, , 10:20 — REGNUM В Новосибирской области на сессии Законодательного собрания 27 октября принят региональный закон о поддержке военнослужащих. Он обозначает, что на период частичной мобилизации военнослужащие имеют право на три основные меры социальной поддержки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

Так, первая мера — компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Её размер определяется с учётом платы, приходящейся на проживающих совместно с супругой (супругом) военнослужащего детей. Вторая мера — обеспечение питанием на льготных условиях детей военнослужащих в образовательных учреждениях. Третья мера — компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми военнослужащих.

В областном парламенте уточнили, что порядок и условия предоставления мер поддержки мобилизованных устанавливаются правительством Новосибирской области. Расходы на их реализацию финансируются за счёт средств регионального бюджета.

Закон направлен губернатору региона Андрею Травникову для подписания и обнародования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирские власти заявили, что единовременные выплаты мобилизованным осуществляются вовремя и в полном объёме.

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