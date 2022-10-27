Вашингтон, 27 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Будущее мира в данный момент частично зависит от динамики развития отношений между Китаем и США. Об этом 26 октября заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью агентству Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM© Энтони Блинкен

Как указал американский госсекретарь, отношения с Китаем являются для Вашингтона одними из самых важных, если не наиболее важными из всех.

«Очевидно, что между нами соперничество. И это соперничество отчасти определит то, что в дальнейшем будет представлять из себя мир», — сказал он.

При этом Блинкен уточнил, что считает, что в настоящее время наступил переломный момент, так как «последовавшая за холодной войной» эпоха закончилась.

«Сейчас ведется конкуренция за то, что будет дальше. Китай и США являются двумя из крупнейших игроков в этом [процессе]», — отметил американский госсекретарь, утверждая, что Вашингтон якобы не пытается сдерживать Пекин.

«Но мы также твердо будем отстаивать свои интересы и ценности, и, как в случае с Тайванем, будем отстаивать сохранявшуюся десятилетиями позицию относительно того, что такие разногласия должны решаться мирным путем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, способствовать повышению стабильности в мире.