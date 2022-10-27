Стокгольм, , 10:19 — REGNUM Полиция Китая управляет неофициальным полицейским участком в Стокгольме, чтобы оказывать давление на «изгнанных китайцев». Об этом сообщает шведская новостная служба ТТ.

Полиция Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

В отчете, опубликованном организацией Safeguard Defenders, указано более 50 китайских «полицейских служб» примерно в 30 странах. Одна из них находится в Стокгольме. Цель состоит в том, чтобы заставить граждан КНР, подозреваемых в совершении преступлений, вернуться на родину, чтобы предстать там перед судом.

Официально утверждается, что таким образом удалось убедить вернуться сотни тысяч подозреваемых в уголовных преступлениях.

По данным специалистов из Safeguard Defenders, которые составляют карту нарушений прав человека в Китае, стокгольмский офис расположен в отеле на западе Стокгольма.

«Вся информация в нашем отчете получена от китайского государства, полиции или государственных СМИ», — пишет основатель организации Петер Далин в электронном письме TT.