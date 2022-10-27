Кабул, , 10:23 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о техническом сотрудничестве Индии с Центральным банком Афганистана, сообщает Afghanistan International.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава центробанка Абдул Кахир Идрис сообщил, что обсудил экономические и банковские вопросы с Бхаратом Кумаром, главой индийской технической группы, приехавшей в Афганистан.

По словам Идриса, Кумар пообещал начать «сотрудничество в банковской сфере».

Идрис не объяснил тип сотрудничества между Индией и центральным банком, находящимся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и лишь упомянул, что «был произведён обмен мнениями относительно экономического положения страны и сотрудничества в банковском секторе».

После возвращения радикального движения к власти банковская система Афганистана находится под санкциями и не может проводить транзакции и предоставлять банковские услуги. Из-за отсутствия ликвидности правительство США, как сообщало ИА REGNUM, недавно объявило, что напечатало афганские банкноты и передаст их Центральному банку Афганистана.

Идрис сказал главе индийской технической группы, что «Центральный банк Афганистана стремится улучшить отношения со всеми странами и развивать сотрудничество в банковском секторе на международном уровне».

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