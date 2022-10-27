Стокгольм, 27 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. 26 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Кристерссон написал на странице в Twitter позднее тем же днем.

Oresund Ульф Кристерссон

«Конструктивный разговор с президентом Эрдоганом. С нетерпением жду скорого визита в Анкару», — отметил он.

Далее Кристерссон пообещал, что его правительство выполнит соглашение, которое Швеция заключила с Финляндией и Турцией относительно вступления северных стран в оборонный альянс.

Президент Турции также прокомментировал разговор, сообщает новостное AFP. В заявлении Эрдогана говорится, что он не хочет, чтобы членство Швеции в НАТО стало заложником террористических организаций.

«Мы готовы продвигаться вперед во всех двусторонних переговорах со шведским правительством», — говорится в заявлении.