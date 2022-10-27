Москва, , 10:16 — REGNUM 120-мм возимые минометы 2С12 «Сани» предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций перед стрельбой.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить огневое поражение по военным объектам ВСУ и нацбатальонов в зоне проведения специальной военной операции.

Разведка Западной группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений. Расчет 120-мм миномета «Сани» совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений выдвинулись на рубеж открытия огня.

Мобильные группы артиллеристов смонтировали орудие на базу высокопроходимого грузового автомобиля для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.

На этой огневой позиции нужно отработать несколько целей.

Нервы у расчетов железные. До позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров. Но, никакой суеты и спешки. Военнослужащие развернули орудие, навели миномет с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цель, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь по местам размещения военной техники в лесном массиве, а также укрытиям противника.

По завершении прицельной стрельбы миномет в течение минуты был свернут. Расчет сменил позицию и приступил к стрельбе с новой огневой точки.

Основная особенность мобильных групп в непредсказуемости работы для противника расчетов и высокой мобильности.

Огневое поражение наносится как днем, так и ночью, при наличии выявленных целей наземными или воздушными разведчиками.

Настрой у всех расчетов боевой. Все стараются принести свой вклад в общую победу.