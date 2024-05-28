Москва, 27 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. 120-мм возимые минометы 2С12 «Сани» предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций перед стрельбой.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить огневое поражение по военным объектам ВСУ и нацбатальонов в зоне проведения специальной военной операции.

Разведка Западной группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений. Расчет 120-мм миномета «Сани» совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений выдвинулись на рубеж открытия огня.

Мобильные группы артиллеристов смонтировали орудие на базу высокопроходимого грузового автомобиля для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.

На этой огневой позиции нужно отработать несколько целей.

Нервы у расчетов железные. До позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров. Но, никакой суеты и спешки. Военнослужащие развернули орудие, навели миномет с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цель, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь по местам размещения военной техники в лесном массиве, а также укрытиям противника.

По завершении прицельной стрельбы миномет в течение минуты был свернут. Расчет сменил позицию и приступил к стрельбе с новой огневой точки.

Основная особенность мобильных групп в непредсказуемости работы для противника расчетов и высокой мобильности.

Огневое поражение наносится как днем, так и ночью, при наличии выявленных целей наземными или воздушными разведчиками.

Настрой у всех расчетов боевой. Все стараются принести свой вклад в общую победу.