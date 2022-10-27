Вильнюс, 27 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак находится в Литве. Об этом сообщил директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис.

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак

Он подтвердил, что Ксения Собчак находится в Литве, и пояснил, почему ей разрешили въезд.

«Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сказал Яунишкис в эфире радиостанции «Жиню радияс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ написали об отъезде телеведущей Ксении Собчак из России в Литву на фоне обысков в её подмосковном доме.