Стокгольм, 27 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт (Умеренные) сказал в беседе с журналистами издания DN, что надеется на то, что его страна может стать полноправным членом НАТО в связи с саммитом оборонного альянса в Литве ближайшим летом.

Iiss.org Карл Бильдт

Соглашение, которое заключили Швеция, Финляндия и Турция в Мадриде, он называет «прискорбным».

»Турция только обязалась дать зеленый свет коммюнике в Мадриде, в соглашении с турецкой стороны не было никаких обязательств, которые шли бы дальше этого», — объяснил Бильдт.

Он также отметил, что соглашение привело к дискуссиям о том, на что на самом деле согласилась Швеция, и в качестве примера указывает на вопрос о депортации тех лиц, которых турецкий режим заклеймил террористами.