Иркутск, 27 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 27 октября известило об окончании расследования уголовного дела в отношении жителя областного центра, совершившего наезд автомобилем на спящую женщину.

Alekc2m УАЗ Патриот

Установлено, что трагедия произошла 15 августа 2022 года: автомобилист, находясь возле своего дома, расположенного на ул. Северная, управляя технически исправным автомобилем «УАЗ Патриот», начал движение, не убедившись в безопасности маневра. Совершив наезд на женщину, которая в тот момент спала возле автомобиля в состоянии опьянения, мужчина, испугавшись ответственности, отогнал свою машину с места происшествия и перетащил пострадавшую к воротам своего гаража. На место прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть 60-летней потерпевшей. Сотрудников правоохранительных органов мужчина ввёл в заблуждение, сообщив о своей непричастности к содеянному.

Позже следователь СК при взаимодействии с полицейскими установили истинную картину произошедшего. Была изъята запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент наезда на женщину указанным автомобилем. На допросе следователям СК мужчина признал факт наезда.

В рамках расследования уголовного дела проведена автотехническая экспертиза, в заключение которой сказано, что мужчина должен был руководствоваться правилами дорожного движения, убедиться в отсутствии препятствий для движения транспортного средства, чтобы не подвергнуть никого опасности.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 23 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 49 взрослых и шестеро детей, трое человек погибли.

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