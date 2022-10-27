Сеул, 27 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Южнокорейский техногигант Samsung Electronics предупредил о том, что геополитические риски будут влиять на спрос на электронную продукцию до первой половины следующего года.

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Этот пессимистичный прогноз прозвучал после того, как крупнейший в мире производитель компьютерных чипов и смартфонов сообщил о 24-процентном падении чистой прибыли в третьем квартале на фоне углубляющегося спада в отрасли.

«Говоря о 2023 годе, геополитическая неопределенность, вероятно, несколько снизит спрос в первой половине года, но спрос может восстановиться позже в следующем году», — отмечается в заявлении компании.

Однако компания подчеркнула, что не рассматривает возможность сокращения производства для краткосрочного уравновешивания спроса и предложения, поскольку по-прежнему ориентирована на долгосрочное восстановление спроса. Ранее конкуренты Samsung, такие как Micron Technology и SK Hynix, объявили о сокращении объемов производства и расходов.

На утренних торгах 27 октября акции Samsung подросли на 0,5% утром, тогда как с начала 2022 года они упали на 24%.