Мехико, 27 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Мексика подала официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба МИД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«Мы считаем себя успешной и амбициозной страной. Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трёх чемпионатов мира по футболу», — сказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Он добавил, что 30 ноября будет объявлено о создании комитета по продвижению мексиканской заявки на проведение Олимпиады-2036.

Напомним, в 1968 году в Мехико прошли XIX летние Олимпийские игры. Чемпионат мира по футболу проходил в Мексике в 1970 и 1986 годах, а в 2026-м мундиаль впервые пройдёт сразу в трёх странах — Мексике, США и Канаде.