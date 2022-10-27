Оренбург, 27 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области местную жительницу телефонные мошенники обманули более чем на 1,9 млн рублей, сообщили 27 октября в пресс-службе УМВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При мошенничестве использовалась уже ставшая классической схема. Незнакомцы по телефону представились сотрудниками полиции и банка и уведомили о том, что на имя женщины пытаются оформить кредит. В итоге оренбуженка оформила несколько кредитов и перевела на указанные аферистами счета. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, звонившие убедили горожанку, что похитить ее деньги хотят именно сотрудники банка, а значит, доверять им и рассказывать о звонках нельзя. При оформлении кредитов женщина сообщала сотрудникам банка о необходимости получения кредитных денежных средств для строительства и ремонта. И даже когда настоящие сотрудники одного из банков направили потерпевшую к руководству финансового учреждения, которое пыталось выяснить причину оформления крупного кредита и спрашивало о возможных мошеннических действиях, горожанка не вняла предостережениям настоящих банковских работников, предпочла довериться виртуальным «сотрудникам» и «правоохранителям» и стояла на своем.