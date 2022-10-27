Стокгольм, 27 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) посетит Финляндию 27 октября. Он приглашен премьер-министром страны Санной Марин, пишет новостное агентство TT.

WiR_Pixs Финляндия и Швеция

Во время визита Кристерссон также встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Среди прочего они обсудят двусторонние отношения двух стран, членство в НАТО и военное противостояние в Европе, сообщается в пресс-релизе аппарата правительства Финляндии.

Это будет первый двусторонний визит Ульфа Кристерссона за границу в качестве премьер-министра Королевства Швеции. Премьер-министры стран обычно встречаются друг с другом как можно скорее после их назначения. Первый зарубежный визит Санны Марин в качестве премьер-министра был в Швецию.