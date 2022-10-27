Париж, , 10:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он против повторной индексации заработной платы с учетом инфляции, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Официальный сайт Премьер-министра Республики Армения

«Я верю в Францию. Решение не в переиндексации заработной платы», — заявил президент Франции.

Что касается заработной платы, президент закрыл дверь для любого регулирования в этой области. Президент говорит, что предпочитает «социальный диалог» внутри компаний.

«Сейчас небольшие предприятия, которые находятся в сложных отраслях, теряют деньги, и если я им скажу, что нужно повышать зарплату, у них ничего не получится», — продолжает глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность выхода на пенсию жителей страны в 64 года вместо 65 лет.

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