Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что некоторые круги в США заинтересованы в переговорах для определения контуров мирового порядка, придало убедительности ранее обнародованное письмо группы конгрессменов к американскому президенту Джо Байдену с призывом начать переговоры с Москвой по ситуации вокруг территории б. УССР. Такое мнение 36 октября в своём комментарии высказал обозреватель газеты The Washington Post Чарльз Лейн.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как считает обозреватель, обнародование указанного письма и заявления некоторых членов Республиканской партии США о том, что они оказания неограниченной помощи киевскому режиму, является «моментом [проявления] двухпартийного скептицизма» к подходу нынешних американских властей к конфликту на территории б. УССР.

Также Лейн, который в своём материале высказывает антироссийские взгляды, уточняет, что, несмотря на то, что послание было затем отозвано, ущерб от него «уже нанесён» и оно «придало убедительности, возможно невольно, заявлению посла России в Вашингтоне Антонова от 21 октября».

При этом в комментарии указывается, что имеются ввиду заявления Антонова в интервью телеканалу «Россия-24», в котором он заявил, что Москве нужны переговоры для определения контуров международного порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что русофобия в среде интернационала хакеров поощряется Пентагоном и Агентством национальной безопасности (АНБ) США.