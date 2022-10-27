Канберра, , 10:11 — REGNUM 27 октября правительство Австралии объявило об обещании «никогда не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлета», передает газета The Guardian.

Флаг Австралии

В заявлении правительства говорится, что это обязательство «согласуется с нашей ролью ответственного игрока в космосе», и правительство Австралии призывает все страны «взять на себя это обязательство в качестве меры прозрачности и укрепления доверия».

«Правительство Австралии обязуется никогда не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлета в соответствии с нашей ролью ответственного субъекта в космосе. При проведении этих испытаний образуется большое количество мусора, который остается в космосе годами; угрожая спутникам и другим космическим объектам и ставя под угрозу долгосрочную устойчивость деятельности человека в космосе», — говорится в документе.