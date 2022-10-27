Сеул, 27 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. 26 октября министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился с бывшими командующими силами США на Корейском полуострове генералами Куртисом Скапаротти, Винсентом Бруксом и Робертом Абрамсом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

army. mil Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и укрепление сотрудничества Сеула и Вашингтона в военной области.

Представители двух стран поддержали необходимость сохранения совместной обороноспособности на высоком уровне в связи с возросшими угрозами со стороны Пхеньяна.

Пак Чин поблагодарил бывших командующих за сохранение интереса к двустороннему военному союзу. В свою очередь, генералы заявили о готовности продолжать усилия для дальнейшего развития альянса.