Томск, , 10:08 — REGNUM Семьи погибших в ходе специальной военной операции жителей Томской области получают по 1 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, в любых боевых действиях есть погибшие и раненые. Они есть и в Томской области. Семьи погибших получают по миллиону рублей от региона. Для раненых также предусмотрены выплаты в зависимости от тяжести», — добавил он.

Глава региона поставил задачу разработать закон о социальной защите раненных военнослужащих, в том числе по лечению, реабилитации, а также поддержки членов семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в области расширили перечень получателей единовременной выплаты в 100 тыс. рублей военнослужащим. В их число включили всех добровольцев из Томской области, участвующие в специальной военной операции.

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