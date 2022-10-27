Москва, 27 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XV Веронского Евразийского экономического форума, который впервые открылся в столице Азербайджана Баку, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что Россия и впредь будет прилагать активные усилия, направленные на формирование в Большой Евразии общеконтинентального пространства мира, стабильности и процветания.

«С каждым годом значение Евразии возрастает, За свою 15-летнюю историю Евразийский экономический форум снискал высокий авторитет как международная площадка для серьёзного разговора о развитии взаимодействия на территории Большой Евразии», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие экономического союза России и Китая позволит создать в Евразии единое экономическое пространство.

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