Петрозаводск, 27 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Новая группа жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Республике Карелия, приедет в Санкт-Петербург. Об этом 27 октября заявил губернатор региона Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Страница губернатора Республики Карелия Артура Парфенчикова в «ВКонтакте» Группа ветеранов из Карелии в Петербурге

Решение об организации таких поездок было принято Парфенчиковым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который посетил Петрозаводск в начале сентября текущего года.

Ранее Петербург посетили первые 11 ветеранов из Карелии. Их поселили в пансионате в Репино. Жители Карелии прошли индивидуальные медицинские программы, посетили театры Петербурга, побывали на экскурсиях.

Поездка, отдых и лечение для жителей блокадного Ленинграда обойдутся бесплатно. Условия для них создали максимально комфортные.

«Поездки будут организованы в течение года, — написал Парфенчиков. — Понимаем, что пожилым людям нужны особые забота и внимание, поэтому в каждой группе есть сопровождающие».