* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:13 — REGNUM Кочевники при поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили 800 тыс. афгани с жителей уезда Хедир провинции Дайкунди в качестве «платы за кровь», сообщают источники «Шафакна Афганистан».

Афганистан Afghanistan Matters

Согласно источникам, кочевники утверждают, что один из их родственников был убит 45 лет назад жителями кишлака Паин Дара Худи и ещё один человек был ранен.

По решению главы уезда и суда первой инстанции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с жителей кишлака было взыскано около 1 млн афгани (около 700 тыс. рублей) в качестве «платы за кровь» кочевника.

Также источник утверждает, что 800 тыс. афгани были переданы кочевникам, а остальные — главе уезда и судье.

В документе, который был предоставлен Daily News, указано, что кочевники получили указанную сумму, и говорится, что вопрос был решён главой уезда Хедир и местными старейшинами. Документ заверен подписями и печатями главы уезда и судьи.

Всё это происходит на фоне того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и заключили в тюрьму 50 старейшин кишлаков уезда Хедир после заявления ряда кочевников о том, что пятеро из них были убиты во время гражданской войны.

Согласно источникам, эти люди были освобождены после вмешательства губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За год с небольшим правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это очередной из многочисленных случаев взимания «платы за кровь» с хазарейцев в пользу кочевников в провинциях Дайкунди и Газни.