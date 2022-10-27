Кабул, 27 октября 2022, 10:13 — REGNUM Кочевники при поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили 800 тыс. афгани с жителей уезда Хедир провинции Дайкунди в качестве «платы за кровь», сообщают источники «Шафакна Афганистан».

Афганистан
Афганистан
Afghanistan Matters

Согласно источникам, кочевники утверждают, что один из их родственников был убит 45 лет назад жителями кишлака Паин Дара Худи и ещё один человек был ранен.

По решению главы уезда и суда первой инстанции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с жителей кишлака было взыскано около 1 млн афгани (около 700 тыс. рублей) в качестве «платы за кровь» кочевника.

Также источник утверждает, что 800 тыс. афгани были переданы кочевникам, а остальные — главе уезда и судье.

В документе, который был предоставлен Daily News, указано, что кочевники получили указанную сумму, и говорится, что вопрос был решён главой уезда Хедир и местными старейшинами. Документ заверен подписями и печатями главы уезда и судьи.

Всё это происходит на фоне того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и заключили в тюрьму 50 старейшин кишлаков уезда Хедир после заявления ряда кочевников о том, что пятеро из них были убиты во время гражданской войны.

Согласно источникам, эти люди были освобождены после вмешательства губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За год с небольшим правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это очередной из многочисленных случаев взимания «платы за кровь» с хазарейцев в пользу кочевников в провинциях Дайкунди и Газни.