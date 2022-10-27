Кемерово, , 10:06 — REGNUM В Кемеровской области представители бизнеса могут подать заявку в муниципалитет для создания инфраструктуры, необходимой при реализации инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля. Это может быть как действующий проект, так и планирующийся к реализации. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В Кузбассе создаются благоприятные условия для развития бизнеса, причём особое внимание уделяем диверсификации экономики, уходу от угольной зависимости, — отметил Цивилёв. — Увеличение налоговых поступлений от неугольных отраслей до 50% — достижимая цель. Одна из ключевых задач — привлечение в регион новых инвесторов».

Как уточнили в региональном правительстве, одно из основных условий для получения субсидии — отсутствие задолженности по налогам и сборам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что что в Кемеровской области разработали план по диверсификации экономики. Так, до 2026 года планируется привлечь более 455 млрд рублей внебюджетных инвестиций на создание и развитие несырьевых производств.