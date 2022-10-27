Канберра, 27 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. 27 октября вице-премьер Австралии и по совместительству министр обороны Ричард Марзл выступил в парламенте страны, где среди прочего обвинил оппозицию в том, что она в течение предыдущих лет недофинансировала Силы обороны страны. Подробности передала газета The Guardian.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

«Придя к власти, лейбористское правительство Энтони Альбаниза унаследовало беспорядок с оборонными закупками. Когда у власти находилась противоположная сторона, существовало 28 различных программ, реализация которых была просрочена в общей сложности на 97 лет», — начал Марлз.

«Когда дело дошло до заявлений о вопросах обороны, то те, что сидят напротив, были лучшими в своем классе. Водевиль, шумиха, шоу. Как будто они пытались отпугнуть наших противников чечеткой … Их стратегия заключалась в том, чтобы Австралия вышла на поле боя, вооруженная пресс-релизами. Но когда дело доходит до реального предоставления возможностей, правильного определения уравнения жесткой силы, те, кто сидит напротив, были худшим правительством в истории нашей страны в деле оборонных закупок, и не в последнюю очередь потому, что они сами были воплощением хаоса», — добавил министр.