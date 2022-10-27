Симферополь, 27 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Хищение более 6,8 млн рублей из бюджета, выделенных на закупку медицинского оборудования, выявлено в Крыму, об этом сообщили 27 октября в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым.

Предварительно установлено, что менеджер организации, занимающейся реализацией и сервисным обслуживанием медицинского оборудования, совместно с другими сотрудниками данного предприятия, подготовила и предоставила в учреждение здравоохранения Республики Крым коммерческие предложения для участия в электронном аукционе. Представленные документы содержали недостоверные сведения о стоимости товаров и услуг. По результатам аукциона данная компания победила, с нею был заключен государственный контракт на поставку многофункциональных универсальных операционных хирургических столов на общую сумму свыше 27,2 млн рублей, деньги были перечислены на расчетный счет организации.

Вместе с тем, согласно заключению эксперта, рыночная стоимость одного стола почти на 2 млн рублей ниже от стоимости, указанной в заключённом контракте.

«Таким образом, сотрудниками организации причинен ущерб учреждению здравоохранения Республики Крым на общую сумму свыше 6,8 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.