Набережные Челны, Татария, , 10:43 — REGNUM Компания ПАО «КамАЗ» до 2027 года планирует разработать полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба автогиганта.

КамАЗ Kamaz.ru

Автопроизводитель намерен к 2030 году занять до 30% данного инновационного сегмента рынка. В настоящее время прорабатываются возможные варианты сотрудничества с российскими производителями компонентной базы.

Ранее ИА REGNUM передавало, для выполнения заключенных контрактов ПАО «КамАЗ» задействованы все имеющиеся ресурсы. Так, на отдельных производствах введена 12-часовая рабочая смена с двойной оплатой сверхурочной работы задействованному персоналу.

Читайте также: На КамАЗе увеличили выпуск автомобилей