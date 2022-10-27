Владивосток, 27 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Приморье активисты «Молодой Гвардии Единой России» продолжают помогать семьям мобилизованных, которым тяжело в одиночку справляться с бытовыми проблемами. Молодогвардейцы выполняют работу по дому, закупают продукты, сообщили в пресс-службе правительства края.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Волонтеры

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Так, студенты и школьники Спасска-Дальнего помогли ещё трём семьям решить социально-бытовые вопросы. Ребята кололи дрова, а девушки привезли лекарства и продукты, которые предоставили в администрации города. Всего в местном штабе МГЕР — уже более 100 активистов.

Молодогвардейцы помогают пенсионерам, матерям-одиночкам. Волонтёры колют дрова, убирают придомовые территории, наводят порядок в огородах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Обнинске Калужской области большинство предприятий и организаций продолжают оказывать гуманитарную помощь мобилизованным и их семьям. Под патронат предприятий взяты семьи, особо нуждающиеся в помощи. С ними налажена постоянная связь, к каждой такой семье прикреплен куратор.