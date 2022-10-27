Канберра, , 10:10 — REGNUM В ходе дебатов в парламенте Австралии 26 октября между премьер-министром страны Энтони Альбанизом и лидером оппозиции Питером Даттона завязалась перепалка по поводу расположения некоторых населенных пунктов. О подробностях написала редакция The Guardian.

Заседание парламента Австралии

«Федеральное правительство намерено отсрочить выделение 800 миллионов долларов из федерального бюджета на строительство кольцевой дороги в Рокхемптоне как минимум на два года?», — задала вопрос премьер-министру депутат Мишель Лэндри.

Дальше Альбаниз (уроженец штата Новый Южный Уэльс) начал отвечать на вопрос, говоря о проектах в Рокхемптоне и лагуне Йеппен. Но тут лидер оппозиции Питер Даттон (уроженец штата Квинсленд) вмешался и сказал что-то о Йеппуне, который определенно не находится в Рокхемптоне.

«Йеппун — это другое место! Можешь спросить это у депутата от Каприкорнии, потому что Йеппун находится на побережье, к северу от Рокхемптона, а пойма Йеппена — на юге … А еще называет себя Квинслендцем! Да уж! Да уж!» — блеснул знаниями географии Альбаниз.