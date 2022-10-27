Канберра, , 10:06 — REGNUM Коалиция приветствует заявление правительства Австралии о дальнейшей поддержке киевского режима, включая дополнительные поставки 30 боевых машин Bushmasters для поддержки усилий на местах и развертывание 70 военнослужащих Австралийских сил обороны для помощи в обучении боевиков ВСУ на территории Великобритании. Об этом 27 октября пишет The Guardian.

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Вот уже несколько недель представитель киевского режима посол Василий Мирошниченко призывает Австралию о дополнительной помощи.

Представители оппозиционной Коалиции отметили, что новый пакет военной помощи станет добавлением к тем 285 миллионам долларов, предоставленным бывшим правительством Австралии под руководством Скотта Моррисона.

Оппозиция также приветствует возможность получить полную информацию об отправке австралийских военных на европейский континент в ближайшем будущем.

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