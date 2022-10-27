Барнаул, 27 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Алтайские парламентарии намерены снизить нормы предоставления гражданам деловой древесины для собственных нужд, так как выделяемого годового лимита на всех не хватает, и люди вынуждены по нескольку лет ждать своей очереди. Как сообщает 27 октября телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) со ссылкой депутата Сергея Серова («Единая Россия»), увеличение лимитов вызовет реакцию прокуратуры, как противоречащее законодательству. Вместе с тем, не во всех случаях гражданам для ремонта дома и надворных построек требуется 25 м3, а для постройки жилого дома — 100 м3 древесины, как это закреплено в данный момент.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цех в котором начинается процесс первичной работы с древесиной

Для расширения числа получателей льготной древесины, комитет, опираясь на предложение муниципалитетов, выступил с инициативой изменить статью седьмую закона «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края», в которой закреплены нормы предоставления гражданам деловой древесины для собственных нужд. Так, для строительства жилого дома предлагается предоставлять 70 м3 деловой древесины, а для ремонта жилого дома и надворных построек — 15 м3.

В результате за документ проголосовали 40 депутатов, 24 не поддержали изменения, трое воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, если ограничения на вывоз ресурсов из России будут продолжительными, то цены на стройматериалы могут упасть до 60%, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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