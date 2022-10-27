Москва, 27 октября 2022, 10:00 — REGNUM Скандал обещает при рассмотрении правительственного законопроекта об инвестквотах лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Я на Совете Думы по-честному предупредил, что при рассмотрении этого законопроекта будет скандал, и скандал будет очень большой, потому что рыбаки и жители многих приморских субъектов РФ будут категорически против», — заявил Миронов журналистам.

Он обратил внимание на то, что «кто-то очень хорошо пролоббировал через правительство РФ очень простой метод: создаются монополисты, которые на аукционах будут получать квоты, тем самым ликвидируются около сотни предприятий рыбоперерабатывающих и рыбных, которые расположены в населенных пунктах на берегах северных и восточных морей, что повлечет к закрытию предприятий и ликвидации поселков».

«Мы собираемся наследие свое защищать на северах и на Дальнем Востоке либо мы хотим, чтобы все берега опустели?» — задает вопросы Миронов.

«Честно говоря, полный беспредел. Все губернаторы приморских регионов — против, предприниматели — против, рыбохозяйственники — против, Счетная палата — против, не слышат!» — возмущен депутат.

Миронов привел данные по итогам реализации первого этапа инвестквот, идеи строить за счет денег аукционов суда.

«Вот цифра: из 105 запланированных судов 9 построены, никому это не нужно», — заявил он.

Кроме того, согласно медицинским нормам, в год житель России должен получать примерно 22 кг рыбы.

«В год примерно получаем не более 12 — рыбки-то нету и не будет с этими аукционами. Просто нагло и цинично лишают работы огромного количества людей на северах и на Дальнем Востоке, лишают рыбы, и все это делается по якобы приоритетному положению правительства». — заявил Миронов.

Он уверен, что благодаря голосам фракции большинства проект закона будет принят в первом чтении.

«Потом «Единая Россия» будет говорить: «Да не мы, я не я и хата и не моя». Мы категорические противники законопроекта, будем голосовать против и будем настаивать на том, чтобы до второго чтения этот законопроект вообще не дошел», — заключил Миронов.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, которым предусматривается второй этап механизма выделения инвестиционных квот, что предполагает выделение дополнительных 20% общих допустимых уловов (ОДУ) рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% ОДУ определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% ОДУ таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.

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