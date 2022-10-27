Москва, 27 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Скандал обещает при рассмотрении правительственного законопроекта об инвестквотах лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Я на Совете Думы по-честному предупредил, что при рассмотрении этого законопроекта будет скандал, и скандал будет очень большой, потому что рыбаки и жители многих приморских субъектов РФ будут категорически против», — заявил Миронов журналистам.

Он обратил внимание на то, что «кто-то очень хорошо пролоббировал через правительство РФ очень простой метод: создаются монополисты, которые на аукционах будут получать квоты, тем самым ликвидируются около сотни предприятий рыбоперерабатывающих и рыбных, которые расположены в населенных пунктах на берегах северных и восточных морей, что повлечет к закрытию предприятий и ликвидации поселков».

«Мы собираемся наследие свое защищать на северах и на Дальнем Востоке либо мы хотим, чтобы все берега опустели?» — задает вопросы Миронов.

«Честно говоря, полный беспредел. Все губернаторы приморских регионов — против, предприниматели — против, рыбохозяйственники — против, Счетная палата — против, не слышат!» — возмущен депутат.

Миронов привел данные по итогам реализации первого этапа инвестквот, идеи строить за счет денег аукционов суда.

«Вот цифра: из 105 запланированных судов 9 построены, никому это не нужно», — заявил он.

Кроме того, согласно медицинским нормам, в год житель России должен получать примерно 22 кг рыбы.

«В год примерно получаем не более 12 — рыбки-то нету и не будет с этими аукционами. Просто нагло и цинично лишают работы огромного количества людей на северах и на Дальнем Востоке, лишают рыбы, и все это делается по якобы приоритетному положению правительства». — заявил Миронов.

Он уверен, что благодаря голосам фракции большинства проект закона будет принят в первом чтении.

«Потом «Единая Россия» будет говорить: «Да не мы, я не я и хата и не моя». Мы категорические противники законопроекта, будем голосовать против и будем настаивать на том, чтобы до второго чтения этот законопроект вообще не дошел», — заключил Миронов.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, которым предусматривается второй этап механизма выделения инвестиционных квот, что предполагает выделение дополнительных 20% общих допустимых уловов (ОДУ) рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% ОДУ определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% ОДУ таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.