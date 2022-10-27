Владикавказ, 27 октября 2022, 10:00 — REGNUM В Северной Осетии возводится стоянка для отдыха водителей. Общая площадь объекта составит 90 тыс. кв. м, что по размерам составит почти 12 футбольных полей. Стоянка будет вмещать до 650 автомобилей, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».
В настоящее время на месте будущей стоянки уже уложены три слоя асфальтобетона, проведено электросвещение, обустроены ливневая и бытовая канализация, ведется укладка тротуарной плитки в пешеходных зонах. Кроме того, до декабря 2022 года будут построены детские площадки, беседки, душевые и туалеты.
Отметим, в Северной Осетии остро стоит проблема размещения транзитного транспорта в периоды закрытия пункта пропуска через государственную границу в случае непогоды. Очереди из большегрузов зачастую растягиваются на километры, создавая неудобство и для самих водителей, и для жителей республики. В связи с этим обустройство такой стоянки крайне необходимо. Объект вошел в государственную программу «Развитие транспортной системы».