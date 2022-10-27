Владикавказ, 27 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Северной Осетии возводится стоянка для отдыха водителей. Общая площадь объекта составит 90 тыс. кв. м, что по размерам составит почти 12 футбольных полей. Стоянка будет вмещать до 650 автомобилей, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

Владимир Югасов ИА REGNUM Стоянка

«На трассе Р-217 под Владикавказом в декабре откроют стоянку для отдыха водителей на 650 машиномест. <…> Стоянка, рассчитанная на 400 грузовых и 250 легковых машиномест, входит в состав объекта строительства и реконструкции обхода Владикавказа (II и III очереди) на трассе Р-217 «Кавказ», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте будущей стоянки уже уложены три слоя асфальтобетона, проведено электросвещение, обустроены ливневая и бытовая канализация, ведется укладка тротуарной плитки в пешеходных зонах. Кроме того, до декабря 2022 года будут построены детские площадки, беседки, душевые и туалеты.

Отметим, в Северной Осетии остро стоит проблема размещения транзитного транспорта в периоды закрытия пункта пропуска через государственную границу в случае непогоды. Очереди из большегрузов зачастую растягиваются на километры, создавая неудобство и для самих водителей, и для жителей республики. В связи с этим обустройство такой стоянки крайне необходимо. Объект вошел в государственную программу «Развитие транспортной системы».