Луганск, 27 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Киевские боевики с начала проведения специальной военной операции выпустили более тысячи снарядов по территории Луганской Народной Республики. Об этом 27 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«За период с начала СВО представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1 232 обстрела со стороны [ВСУ] с применением тяжёлого вооружения», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что 24 октября в 21:15 (совпадает с мск) со стороны вооруженных формирований киевского режима был зафиксирован обстрел по городу Золотое-2 с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). В результате обстрела два дома были разрушены. В результате обстрела погибла жительница посёлка Карбонит.

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