Канберра, , 10:02 — REGNUM По данным Австралийского статистического бюро Австралии, уровень смертности в стране в 2022 году в настоящее время выше среднего исторического значения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 30 сентября 2022 года было зарегистрировано 111 008 смертей, что на 16 375 (17,3%) больше, чем исторический средний показатель, сообщает ведомство. Только в июле скончались 17 936 австралийцев, что на 2 503 человека (16,2%) выше среднего исторического значения.

По данным Австралийского статистического бюро, в августе было на 300 (22,5%) смертей от COVID-19 меньше, чем в июле. В целом в этом году в стране COVID-19 привел к 6651 смерти, из них 1310 — в июле.

«По мере развития пандемии число людей, умирающих от COVID-19, увеличивается», — говорится в сообщении на сайте статистического ведомства.