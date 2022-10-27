Канберра, 27 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. По данным Австралийского статистического бюро Австралии, уровень смертности в стране в 2022 году в настоящее время выше среднего исторического значения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Так, по состоянию на 30 сентября 2022 года было зарегистрировано 111 008 смертей, что на 16 375 (17,3%) больше, чем исторический средний показатель, сообщает ведомство. Только в июле скончались 17 936 австралийцев, что на 2 503 человека (16,2%) выше среднего исторического значения.

По данным Австралийского статистического бюро, в августе было на 300 (22,5%) смертей от COVID-19 меньше, чем в июле. В целом в этом году в стране COVID-19 привел к 6651 смерти, из них 1310 — в июле.

«По мере развития пандемии число людей, умирающих от COVID-19, увеличивается», — говорится в сообщении на сайте статистического ведомства.