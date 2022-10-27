Якутск, 27 октября 2022, 10:00 — REGNUM Объёмы золотодобычи выросли в Якутии по итогам девяти месяцев 2022 года. Рост составил 3,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе правительства республики.
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Всего из недр на территории региона достали более 34 тонн этого драгоценного металла. Объёмы добычи намерены продолжать увеличивать в дальнейшем. В регионе работают пять крупных золотодобывающих предприятий — «Нерюнгри-Металлик», «Полюс Алдан», «Селигдар», «Тарынская золоторудная компания» и «Поиск Золото».
Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие горнодобывающие компании значительно нарастили добычу — прирост по золоту к уровню 2018 года составил более 40%. В прошлом году золотодобытчики побили рекорд послевоенного периода и добыли более 52 тонн.