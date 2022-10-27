Кемерово, , 09:58 — REGNUM В Кемеровской области 11 муниципалитетов полностью перешли на светодиодное освещение. Специалисты отмечают, что новые светодиодные лампы более эффективны и экономичны по сравнению с обычными, сообщили в региональном правительстве.

Светодиодное освещение Правительство Кузбасса

«На светодиодные заменено 74% от общего объёма фонарей. Завершить работы по переводу уличного освещения на светодиодное планируется до конца 2023 года», — уточнили в администрации Кузбасса.

Сейчас на светодиоды полностью перешли: Белово, Березовский, Киселёвск, Краснобродский, Междуреченск, Мыски, Осинники, Кемеровский округ, Крапивинский округ, Топкинский округ, Юргинский округ.