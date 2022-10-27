Волгоград, 27 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Почти 450 млн рублей поступило на специальный счёт Волгоградского областного Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Такие данные на заседании наблюдательного совета 27 октября озвучил первый вице-спикер регионального парламента Сергей Булгаков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Пожертвования делают предприятия промышленности, АПК, различные учреждения и организации, физические лица. Общими усилиями уже собрано 444,7 млн рублей. Из них на сумму 182,9 млн рублей заключены договоры на поставки военного оборудования и снаряжения, причём контракты подписываются непосредственно с производителями или торговыми домами, работающими от предприятий.

«Мы работаем в ежедневном режиме, оперативно решаем все вопросы. Обеспечен жёсткий контроль за целевым использованием средств, поступающих на спецсчёт», — подчеркнул руководитель наблюдательного совета Фонда Сергей Булгаков.

Как сообщало ИА REGNUM, часть закупленного оборудования, снаряжения и обмундирования уже передана в воинские подразделения.